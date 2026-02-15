Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nonnweiler-Bierfeld

Nonnweiler-Bierfeld (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nonnweiler Bierfeld (Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 14.02.2026, 22:56 Uhr)kann eingestellt werden. Die Jugendliche konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgegriffen werden.

!!! Hinweis an die Pressevertreter !!! Ich bitte darum, das Lichtbild der Person aus Ihren Portalen zu entnehmen und die personenbezogenen Daten der Jugendlichen zu anonymisieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell