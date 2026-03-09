PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hündin ausgesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Ratzeburg (ots)

09.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 22.02.2026 - Mölln

Die Ermittler vom Umwelt-und Verbraucherschutzdienst des Ratzeburger Autobahnreviers bitten um Hinweise zu einer ausgesetzten Hündin beim Möllner Tierheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Hündin am 22.02.2026, gegen 14.00 Uhr, von Mitarbeitenden des Tierheims aufgefunden.

Das humpelnde Tier befand sich in einer Damen-Jacke eingewickelt in einer Futterspendenbox.

Hinweise auf einen möglichen Hundehalter konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Hündin, vermutlich Boston Terrier, ist zwar gechipt, allerdings nicht registriert.

Anhand der Chip-Nr. 900250000450587 hoffen die Beamten nun auf weitere Hinweise und bitten Tierärzte um Überprüfung, wo und von wem diese Chip-Nummer vergeben wurde.

Auch Hinweisgeber, die die Hündin wiedererkennen oder Angaben zum Hundehalter machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-1305 oder per Email unter Ratzeburg.PABR@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

