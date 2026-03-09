PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (06.03.2026) 17:00 Uhr und Sonntag (08.03.2026) 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug, welches in der Karlsruher Allee in Pflugfelden abgestellt war. Die Unbekannten bohrten mutmaßlich das Türschloss der Hecktüre auf und gelangten dadurch in den Innenraum des Fahrzeugs. Sie entwendeten diverses Werkzeug, dessen Wert noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

