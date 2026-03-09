PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Linienbus prallt gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mahdentalstraße. Ein 66-jähriger Linienbusfahrer eines überregionalen Transportunternehmens war von der Autobahn-Anschlussstelle kommend in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und mit bislang unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Im hinteren Teil des Busses befanden sich sieben Fahrgäste, von denen eine 86-jährige Passagierin leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Für die Versorgung der Verletzten musste der Verkehr auf der Mahdentalstraße für ca. 30 Minuten örtlich umgeleitet werden. Vor Ort waren starke Kräfte der Feuerwehr sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen. Für die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren zwei Streifen des Polizeireviers Sindelfingen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

