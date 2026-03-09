Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Prinz-Eugen-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (07.03.2026) zwischen 15:20 Uhr und 16:10 Uhr streifte eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen weißen BMW, der auf einem Parkplatz in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Der BMW wurde dabei vorne links beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000,- Euro. Die unbekannte Person machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

