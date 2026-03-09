Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 44-Jähriger verletzt mehrere Polizeibeamte bei Widerstand

Ludwigsburg (ots)

In einer Gewahrsamszelle endete der Abend eines 44-Jährigen am Samstag (07.03.2026) in Ludwigsburg.

Einer Polizeistreife war der Mann gegen 23.00 Uhr in der Keplerstraße aufgefallen, da er auf einem E-Scooter in leichten Schlangenlinien fuhr. Als er einer Kontrolle unterzogen wurde, konnten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Diesen verweigerte der 44-Jährige und verhielt sich zunehmend aggressiv.

Der Mann sollte für die Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht werden, woraufhin der 44-Jährige erheblichen Widerstand leistete. Er musste schließlich zu Boden gebracht werden. Mit angelegten Handschließen wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo er sich vehement gegen die Blutentnahme wehrte. Dabei trat er unter anderem um sich und beleidigte die anwesenden Polizeikräfte. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens, musste der 44-Jährige die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Im Zuge der Widerstandshandlungen wurden mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte verletzt.

Der 44-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen. Da das Versicherungskennzeichen des E-Scooter nicht mehr gültig war, kommt auf den Mann zudem eine Anzeige wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung zu.

