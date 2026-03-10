Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenhinweis führt zur Festnahme nach einem Einbruch

Ratzeburg (ots)

10.03.2026 | Kreis Stormarn | 10.03.2026 - Bad Oldesloe

Am 10.03.2026 in den frühen Morgenstunden führte der Anruf eines aufmerksamen Bürgers zur Festnahme eines Tatverdächtigen, welcher gewaltsam in ein Geschäft eingedrungen sein soll.

Besonders aufmerksam und schnell handelte heute Morgen ein Anwohner aus der Hindenburgstraße in Bad Oldesloe, der gegen 04:25 Uhr durch verdächtige Geräusche in einem Obst- und Gemüsehandel in der Fußgängerzone auf einen möglichen Einbrecher aufmerksam wurde. Umgehend meldete er seine Beobachtung über Notruf bei der Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung des Tatverdächtigen ab. Auch als dieser sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen entfernte, konnte der Zeuge Hinweise zur Fluchtrichtung geben. So trafen die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann in der Hagenstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-Jährigen Ukrainer aus dem Kreis Stormarn. Nach ersten Ermittlungen wirkte der Tatverdächtige gewaltsam auf die Verglasung im Außenbereich des Obst- und Gemüsehandels ein. Dadurch gelang es ihm Wertgegenstände zu entwenden. Diese führte er bei der Festnahme bei sich. Die Beamten stellten die Wertsachen sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

