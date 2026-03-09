PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold-Klüt. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag (05./06.03.2026) versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Dürener Straße einzubrechen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dürener Straße oder auf dem Friedhofsparkplatz bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 12:22

    POL-LIP: Kreis Lippe. Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestoppt.

    Lippe (ots) - Am Freitagmittag (06.03.2026) begannen Einsatzkräfte der Wache Blomberg mit Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet, bei denen sie über das Wochenende zahlreiche Verstöße feststellten. Im Rahmen von Verkehrskontrollen in Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Detmold und Lügde zogen die Beamtinnen und Beamten insgesamt sieben Fahrer aus dem Verkehr, die unter dem ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:21

    POL-LIP: Detmold. Trunkenheitsfahrt nach Rotlichtverstoß gestoppt.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (06.03.2026) zog eine Polizeistreife in Detmold einen augenscheinlich stark alkoholisierten VW-Fahrer aus dem Verkehr, nachdem dieser eine rote Ampel missachtet hatte. Gegen 15:15 Uhr befuhr der Mann die Ernst-Hilker-Straße und bog trotz roter Ampel in die Lemgoer Straße ein. Einsatzkräfte folgten dem Fahrer und hielten ihn zwecks ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:20

    POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt diesen Mann?

    Lippe (ots) - Im Oktober 2025 versuchte ein bislang unbekannter, schlanker Mann in der Drogeriefiliale in Detmold Kosmetikartikel zu stehlen. Als man den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Daraufhin ließ der Tatverdächtige das Diebesgut los und entkam in unbekannte Richtung. Auf richterlichen Beschluss ...

    mehr
