POL-LIP: Detmold-Klüt. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Detmold-Klüt. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag (05./06.03.2026) versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Dürener Straße einzubrechen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dürener Straße oder auf dem Friedhofsparkplatz bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
