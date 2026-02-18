PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt auf einen 19-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter gestoppt haben. Bei der Kontrolle wies der Heranwachsende deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Ein Vortest schlug positiv auf THC an. Der Fahrer musste seinen E-Scooter stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum der Betäubungsmittel bestätigen, muss der Mann mit einem erheblichen Bußgeld rechnen. Dieses dürfte weitaus höher als gewöhnlich ausfallen, da er in diesem Jahr schon zwei Mal wegen derselben Verfehlung angezeigt wurde.

Leibertingen

Geblendet durch die Sonne - Mit Unfallfolge

Auf einen VW T-Cross ist am Dienstagvormittag auf der K 8218 zwischen Thalheim und Buchheim der Fahrer eines Opels in einer Kurve hinten aufgefahren. Dabei verursachte er gegen 10.30 Uhr einen Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Der 67 Jahre alte Fahrer des Opels nahm das andere Fahrzeug eigenen Angaben zufolge aufgrund von Blendung durch die Sonne nicht wahr und fuhr auf die Stoßstange auf. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Pfullendorf

Mehrere Sachbeschädigungen

Im Laufe des Montags wurden in Pfullendorf mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Friedhofstraße knickten Unbekannte ein Verkehrszeichen um. An der Härle-Grundschule wurde ein Pfosten mit gusseisernen Ketten verbogen und mutmaßlich mehrere Jugendliche haben einem Zeugen zufolge am Abend eine Fensterscheibe der Realschule beschädigt. Wer sachdienliche Angaben zu den begangenen Taten oder möglichen Tatverdächtigen machen kann, möge sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Ustinov / Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

