Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Montagmittag in der Werastraße nach einem Parkrempler einfach davongefahren ist. Als der Fahrer des beschädigten Wagens den Schaden feststellte und die Straftat bei der Polizei zur Anzeige bringen wollte, bemerkte er in unmittelbarer Nähe einen Pkw mit einer korrespondierenden Beschädigung. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelte sich um den Wagen des Unfallverursachers, der kurz darauf von den Polizisten angetroffen werden konnte und nun mit Konsequenzen rechnen muss. Insgesamt entstand bei dem Parkrempler rund 7.000 Euro Sachschaden.

Neukirch

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall

Weil eine Autofahrerin ihr geparktes Auto nicht richtig gesichert hat, entstand am Montagnachmittag in der Kirchstraße mehrere tausend Euro Sachschaden. Die 62-Jährige stellte ihren Wagen ab und stieg aus, woraufhin sich der Pkw selbständig machte und die Straße hinunterrollte. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Markdorf

Vorsicht vor Unbekannten an der Haustüre

Nachdem sich ein Unbekannter Anfang der Woche erneut als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hat, um Zutritt zu Wohnungen zu bekommen, mahnt die Polizei nochmals zur Vorsicht. Nicht immer handelt es sich um richtige Mitarbeiter, sondern vielmehr um Betrüger, die kein Interesse an Zählerständen haben, sondern nun nach Wertsachen und Geld Ausschau halten. Bürger aus Markdorf handelten richtig. Sie wurden misstrauisch als der Mann mit einem Tablet vor der Türe stand und gewährten dem Unbekannten kein Zutritt. Einer der Bewohner hat sich umgehend telefonisch bei den Stadtwerken erkundigt und die Auskunft erhalten, dass keine entsprechenden Mitarbeiter dort unterwegs gewesen seien. Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte in Ihre Wohnung wollen. Suchen Sie im Internet nach der entsprechenden Telefonnummer der Institution oder Firma, vergewissern Sie sich dort, dass es sich um echte Mitarbeiter handelt und informieren Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei, die entsprechende Ermittlungen einleiten kann. Informationen rund um dieses Thema finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ .

Überlingen

Mit Nachbarin und Polizei angelegt - Mann in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht auf Dienstag für einen 42-Jährigen, der sich zunächst mit seiner Nachbarin und später mit der Polizei angelegt hat. Die Beamten waren gerufen worden, weil er vollkommen aufgebracht gegen die Tür seiner Nachbarin hämmerte. Die Polizisten ermahnten den offenbar unter Alkohol und Drogeneinwirkung stehenden 42-Jährigen zur Ruhe, mussten kurz darauf jedoch wieder anrücken, weil er erneut vor der Türe der Frau randalierte und mit Beleidigungen und Drohungen um sich warf. Er zeigte sich erneut vollkommen uneinsichtig, woraufhin die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Gegen die Maßnahmen, zu denen auch eine Blutentnahme in einer Klinik zählte, setzte er sich massiv zur Wehr, trat nach den Polizisten und sprach auch den Einsatzkräften gegenüber Beleidigungen und Drohungen aus. Den 42-Jährigen erwarten nun, neben einer Kostenrechnung für den Polizeieinsatz und die Nacht in der Arrestzelle, strafrechtliche Konsequenzen.

Überlingen

Zeugensuche nach Polizeieinsatz

Nach dem Vorfall am Sonntagmorgen in der Aufkircher Straße, bei dem ein 47-Jähriger Kräfte eines Sicherheitsdienstes und der Polizei attackiert hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die auf das Verhalten des Mannes in der Bar und später auf die Auseinandersetzung mit den Einsatzkräften aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden. Zur ursprünglichen Pressemeldung vom 16.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6217842 .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell