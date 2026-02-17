Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Bedrohungslage - Mann von Spezialeinsatzkräften in Gewahrsam genommen

Immenstaad (Bodenseekreis) (ots)

Nachdem er mit einer Angehörigen in Streit geraten war und im weiteren Verlauf Einsatzkräfte unter anderem mit einer Machete bedroht hat, ist ein 44-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen von Spezialeinsatzkräften in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei war am Montagabend gegen 21.30 Uhr in den Tobelweg alarmiert worden, nachdem der augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann die Frau im Rahmen eines Streits beleidigt und ihr auch gedroht hatte. Die Frau konnte das Haus unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich der 44-Jährige unter anderem mit einer Machete in der Hand und drohte, diese gegen die Polizei einzusetzen, sofern jemand sein Grundstück betritt. Im weiteren Verlauf zog er sich ins Innere seines Hauses zurück und bewarf die Einsatzkräfte aus dem Obergeschoss mit Gegenständen und Flaschen. Da er im Laufe der Nacht auch mit einer Gasflasche hantierte, wurde neben polizeilichen Spezialkräften auch die Feuerwehr hinzugezogen und angrenzende Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Gegen 2.40 Uhr gelang es einer Verhandlungsgruppe der Kriminalpolizei schließlich, den Mann zur Aufgabe zu bewegen, sodass der 44-Jährige sein Haus verließ und von den Spezialeinsatzkräften widerstandslos in Gewahrsam genommen werden konnte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

