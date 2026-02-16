Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uneinsichtiger Mann beleidigt Polizisten

Mit einem vollkommen uneinsichtigen alkoholisierten Mann hatten es Rettungskräfte und Polizei am Samstagabend zu tun. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Alkoholisierte gegen 19.45 Uhr von einem Barhocker gestürzt und hatte daraufhin offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Da er sich gegenüber den verständigten Rettungskräften renitent verhielt, musste die Polizei anrücken. Die Beamten weckten den mittlerweile schlafenden 34-Jährigen und erklärten ihm die weiteren Maßnahmen. In der Klinik verhielt er sich erneut vollkommen unkooperativ. Weil er sich dort selbst entlassen wollte, jedoch offenbar nicht Herr seiner Sinne und aufgrund seines Zustandes nicht Verkehrstüchtig war, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Neben der Kostenrechnung für die Übernachtung bei der Polizei kommt eine Anzeige auf ihn zu, weil er während des Einsatzes mehrfach die Polizeibeamten beleidigte.

Friedrichshafen

Schild umgefahren und geflüchtet

Nachdem am Sonntagmorgen in der Kapellenstraße in Fischbach ein Verkehrszeichen umgefahren wurde, laufen die polizeilichen Ermittlungen. Eine Zeugin hatte das beschädigte Schild sowie Fahrzeugteile auf der Straße bemerkt und die Polizei informiert. An der Unfallstelle stellten die Beamten eine Pkw-Frontschürze samt Kennzeichen sicher. An der Halteranschrift machten Zeugen zunächst widersprüchliche Angaben. Wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat, sollen nun die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen ergeben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweis zum verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Verursacher des Unfalls muss mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Friedrichshafen

Auf Kontrahenten eingetreten

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Sonntagnachmittag ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Der Heranwachsende soll seinem 17 Jahre alten Kontrahenten zunächst über die Sozialen Medien gedroht und ihn beleidigt haben. Als sich die Wegen kurz darauf im Bereich des Romanshorner Platzes kreuzten, soll der Ältere auf sein Gegenüber eingetreten haben. Erst als Begleiter des Angreifers einschritten, ließ er von weiteren Attacken ab. Der 17-Jährige wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leicht verletzt und zur Untersuchung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den 20-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Friedrichshafen

Mülltonne in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Steinbeisstraße im Bereich der Brücke über die Rotach eine Mülltonne angezündet. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ob ein im Nahbereich in der Rotach liegender E-Scooter mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

In Wohnhaus eingebrochen

Einbrecher haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einer Wohnung in der Heidachstraße verschafft. Der oder die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Türe im Mehrfamilienhaus auf und stahlen einen Tresor, in dem sich Bargeld und Gold befunden haben soll. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Aggressiver Mann attackiert Einsatzkräfte

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen hochaggressiven 47-Jährigen in Gewahrsam genommen. Gegen 3.30 Uhr fiel er zunächst in einer Bar in der Aufkircher Straße negativ auf und wurde von den Sicherheitskräften fixiert. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten reagierte der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann hochaggressiv und warf mit Beleidigungen und Drohungen um sich. Als ihm die Handfesseln angelegt werden sollten, griff er einer Polizeibeamtin an die Waffe im Holster und wurde daraufhin von weiteren Einsatzkräften der Polizei und des Sicherheitsdienstes überwältigt. Dabei biss der 47-Jährige der Polizistin ins Bein und verletzte sie hierbei leicht. Auch im weiteren Verlauf wehrte sich der im Ausnahmezustand befindliche Mann massiv gegen die Maßnahmen. Zur Prüfung, ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wurde dem Tatverdächtigen in einer Klink eine Blutprobe abgenommen. Der 47-Jährige musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwarten nun neben der Kostenrechnung für den Polizeieinsatz und die Gewahrsamnahme auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen.

