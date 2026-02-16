Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pkw gestohlen

Nachdem ein 36-Jähriger angibt, dass ihm in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Tannenbergstraße sein Pkw gestohlen wurde, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Laut des Mannes habe er seinen Wagen des Herstellers Nissan am Freitag gegen 22.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als ein Bekannter den Pkw am Samstagmorgen nutzen wollte, war den Pkw weg. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Nissan Juke in der Farbe Grau mit Ravensburger Teilkennzeichen geben können oder verdächtige Beobachtungen rund um die Tannenbergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Ermittlungen wegen Bedrohung und Widerstand

Wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche war am Sonntagabend von Security-Mitarbeitern aus einem Festzelt am Münsterplatz verwiesen worden und soll dann gegenüber diesen ein Klappmesser gezückt und diese bedroht haben. Polizeistreifen des Reviers Weingarten machten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Stadtgebiet ausfindig und stellten das Messer bei ihm sicher. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der stark Alkoholisierte aggressiv, beleidigte diese und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Der Jugendliche wurde aufgrund seiner Alkoholisierung von über zwei Promille in eine Klinik gebracht.

Weingarten

Trunkenheit im Verkehr

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Sonntagabend eine Autofahrerin kontrolliert, die sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hat. Die 56-Jährige fuhr augenscheinlich in Schlangenlinien und beachtete erst nach längerer Zeit die Anhaltesignale der Polizei. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Auf die 56-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sie musste ihren Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe sowie bei den Beamten ihren Führerschein abgeben.

Fronreute

Verkehrsunfall - Auspuff verloren

Ein auf der Fahrbahn verlorener Auspuff hat am frühen Montagmorgen auf der B 32 auf Höhe Schreckensee zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 65-Jähriger fuhr gegen 4 Uhr mit seinem Skoda über den auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand. Dabei entstand am Skoda Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Weingarten hat den Unfall aufgenommen und bittet Personen, die Hinweisen zum Besitzer des Auspuffs geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Der Auspuff dürfte von einem Mercedes, möglicherweise einer A-Klasse, stammen.

Bad Waldsee

Blitzer demoliert

Unbekannte haben am Sonntag einen stationären Blitzer in der Wurzacher Straße am Ortseingang von Bad Waldsee mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Dabei gingen mehrere Kunststoffabdeckungen zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und dem genaueren Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 auf dem Polizeiposten Bad Waldsee zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen der mutwilligen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Bergatreute

Drogenvortest bei Verkehrskontrolle positiv - Einhandmesser beschlagnahmt

Positiv auf Cannabis verlief der Drogenvortest bei einem 47-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntagvormittag auf der Landesstraße zwischen Baienfurt und Bergatreute einer allgemeinen Verkehrskotrolle unterzogen haben. Bei der Kontrolle zeigte der Autofahrer deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, der anschließend durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf THC und erhärtete den Verdacht. Der Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Bei der Durchsuchung des 47-Jährigen vor dem Transport im Streifenwagen fanden die Beamten in der Hosentasche des Mannes ein Einhandmesser auf und beschlagnahmten dieses. Gegen den 47-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Achberg

Über 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden von über 20.000 Euro ist am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 2374 bei Isigatweiler entstanden. Ein 84 Jahre alter VW-Fahrer wollte bei Isigatweiler von der K 7996 nach links in die Landesstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Neuravensburg kommenden Wohnmobil-Fahrers. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, das Wohnmobil kam in einer angrenzenden Weide zum Stehen. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Sowohl der VW als auch der Fiat wurden von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Aichstetten

Verkehrsunfall - Eisplatte löst sich von Dach eines Lkw

Während der Fahrt hat sich am Montag gegen 0.15 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten vom Dach eines Lkw eine Eisplatte gelöst und einen Verkehrsunfall verursacht. Das Eis prallte auf den nachfolgenden Volvo eines 29-Jährigen und beschädigte an dem Wagen die Fahrzeugfront erheblich. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde der Fahrer des Volvo glücklicherweise nicht. Ob der Lkw-Fahrer den von ihm verursachten Unfall bemerkt hat, ist bislang nicht bekannt. Er setzte seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Kißlegg geht ersten Hinweisen zum Fahrer nach.

