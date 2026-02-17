Polizeipräsidium Ravensburg

Stetten am kalten Markt

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit Graffiti haben Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Trafohäuschen in der Steinbeisstraße beschädigt. Durch ihre Sprühereien hinterließen die Täter einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 auf dem Polizeiposten Stetten zu melden.

Gammertingen

Sachbeschädigung - mit Eiern geworfen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Gammertingen nach Eierwürfen in der Beethovenstraße. Unbekannte hatten zwischen Samstagabend und Sonntagmittag Eier auf die Fassade eines Wohnhauses geworfen, dabei entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe. Die Beamten des Polizeipostens Gammertingen nehmen Hinweise zu den Eier-Werfern unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Leibertingen

Opfergeld aus Kirche gestohlen

Aus einer Kirche im Rößleweg in Leibertingen-Altheim haben Unbekannte Opfergeld gestohlen. Die Täter dürften sich am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 20.30 Uhr an einem Opferstock zu schaffen gemacht haben und trennten ein Vorhängeschloss ab. Schätzungsweise dürfte Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Euro-Betrags gestohlen worden sein. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen der Tat aufgenommen und eine erste Spurensicherung durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, möge sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten Meßkirch melden.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Die Polizisten stellten bei dem 68 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch fest und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille, sodass der Betroffene seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen musste. Auf den 68-Jährigen, der sich einsichtig zeigte, kommt nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

