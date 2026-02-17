PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bilanz des Polizeipräsidiums Ravensburg zur zurückliegenden Fasnet (Stand 17.02.26, 14.30 Uhr)

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Nachdem die Haupttage der Fasnet 2026 langsam zu Ende gehen, zieht das Polizeipräsidium Ravensburg eine überwiegend positive Bilanz. Viele Närrinnen und Narren trotzten den Wetterkapriolen, was sich an insgesamt gut besuchten Veranstaltungen in den drei zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums gehörenden Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis zeigte. Dennoch dürften die Besucherzahlen nicht an die der sonnigeren Vorjahre herangereicht haben, da das närrische Wochenende vom Wetter her doch sehr durchwachsen war.

Überaus erfreulich ist dabei, dass es trotz der vielen Menschen auf engem Raum nur in vergleichsweise wenigen Fällen nötig war, polizeilich einzugreifen. Nur vereinzelt fielen Personen durch unangemessenes Verhalten auf oder mussten aufgrund vorangegangener Straftaten angezeigt werden. Dabei handelte es sich überwiegend um Körperverletzungsdelikte und sexuelle Belästigungen. Oft führte ein vorangegangener übermäßiger Alkoholkonsum dabei zu einer unnötigen Eskalation der Situation. Mitunter endeten die Abende für die Betroffenen in polizeilichem Gewahrsam, um weitere Störungen zu verhindern.

Die zwei herausragendsten Fälle waren der Angriff auf Sicherheitskräfte und Polizeibeamte am Sonntagmorgen in Überlingen (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6217842) und die mutmaßliche Bedrohung eines Jugendlichen gegenüber dem eingesetzten Sicherheitspersonal am Sonntagabend in Weingarten (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6217847).

Polizeipräsident Stürmer resümiert: "Angesichts der vielen friedlich Feiernden müssen wir glücklicherweise nur von vereinzelten schwarzen Schafen berichten. Diese haben aber offenbar den Sinn der Fasnet völlig missverstanden und müssen dann auch die Konsequenzen tragen. Und "Nein" heißt auch während der närrischen Zeit weiterhin "Nein". Dies scheinen Einige - oft im Rausch vernebelt - schnell vergessen zu haben. Falsch verstandene Narrenfreiheit ist vor Gericht jedoch ein schlechtes Argument. Mein großer Dank gilt daher all denjenigen, die ausgelassen gefestet und Spaß gehabt und dabei den guten Ton und den Respekt im gegenseitigen Umgang miteinander trotzdem nicht außer Acht gelassen haben. Das ist der Sinn des Brauchtums, so macht Fasnet allen Spaß! Ebenfalls danken möchte ich allen polizeilichen und nichtpolizeilichen Einsatzkräften für ihr außerordentliches Engagement, das ebenfalls zu diesen sicheren Fasnetsfeiertagen beigetragen hat!"

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

