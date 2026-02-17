Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Schlägerei

Nach einer Schlägerei zwischen etwa fünf Personen am Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Friedhofstraße ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die sich offenbar flüchtig bekannten Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren aufgrund von Unstimmigkeiten über ein womöglich gestohlenes Mobiltelefon aneinandergeraten und schlugen sich daraufhin. Eine Zeugin hatte aufgrund der Auseinandersetzung auf offener Straße die Polizei verständigt, vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verließen einzelne Beteiligte die Friedhofstraße. Sie konnten später von den Polizisten im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des handfesten Streits sowie der jeweiligen Beteiligung der kontrollierten Personen dauern aktuell an. Teils waren die Männer erheblich alkoholisiert und wiesen nach dem Disput oberflächliche Verletzungen auf.

Weingarten

Bei Unfallflucht 3.000 Euro Sachschaden verursacht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen bei einer Unfallflucht verursacht hat. Der Flüchtige touchierte in der Laurastraße einen geparkten Audi A4 am Kotflügel und kümmerte sich anschließend nicht um die Schadensregulierung. Personen, die Hinweise zum Unfall zwischen 20.30 Uhr und 10 Uhr sowie auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ebersbach-Musbach

Pkw kommt von Fahrbahn ab - Nachfolgende verursacht Unfall

Um nach einem neben der Fahrbahn stehenden Pkw zu schauen, hat ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Montagmorgen auf der L 285 bei Ebersbach-Musbach die Warnblinkanlage eingeschaltet und seine Geschwindigkeit verringert. Eine nachfolgende VW-Fahrerin erkannte die Situation offensichtlich zu spät und prallte trotz des Versuchs, auszuweichen, in den Vorausfahrenden. Ein zeitgleich entgegenkommender Opel-Fahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen und damit eine Kollision mit den beiden Pkw verhindern. Während er mit dem Schrecken davonkam, entstanden am VW der 44-Jährigen und am Mercedes aufgrund des Auffahrunfalls insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Wangen im Allgäu

Zweimal aneinandergeraten

Gleich zweimal aneinandergeraten sind zwei 21- und 23-Jährige am späten Montagabend in einer Lokalität in der Webergasse. Die beiden Beteiligten suchten das Polizeirevier Wangen im Allgäu auf und erstatten gegenseitig Anzeigen wegen Körperverletzung, nachdem sie in der Bar offenbar in einen handfesten Streit geraten waren. Anstatt nach der Anzeigenaufnahme getrennte Wege zu gehen, trafen beide kurz darauf in der Lokalität erneut aufeinander und setzten ihren Disput fort. Eine Polizeistreife rückte schließlich aus und erteilten den Beteiligten einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell