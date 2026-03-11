Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Einbruch - zweiter Tatverdächtiger noch flüchtig

Ratzeburg (ots)

11.03.2026 | Kreis Stormarn | 09.03.2026 - Hoisdorf

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Vorgestern Abend soll es in Hoisdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei nahm einen der beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und sucht nun Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein Anwohner am 09.03.2026 gegen 19.50 Uhr durch Geräusche aufgeschreckt und auf die mögliche Einbruchstat aufmerksam. Er informierte umgehend die Polizei. Wie sich herausstellte, sollen zwei Tatverdächtige über gewaltsam geöffnete Fenster in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingedrungen sein. Noch vor dem Eintreffen der Beamten sollen diese das Wohnobjekt verlassen haben und zu Fuß über die benachbarten Grundstücke geflohen sein. Dabei wurden sie von weiteren Anwohnern bemerkt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte zwei männliche Personen an. Nachdem diese die Beamten bemerkten, soll einer jedoch die Flucht ergriffen und sich so einer Festnahme entzogen haben. Den zweiten Tatverdächtigen, ein 30-jähriger Georgier aus Leipzig, nahmen die Polizisten vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die ermittelnde Ahrensburger Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen. Wer kann Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben und hat diese ggf. beobachtet? Wer hat im Bereich des Tatortes zudem verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen? Beschrieben werden konnte der flüchtige Tatverdächtige als circa 1,85 m groß mit kurzen dunklen Haaren. Er war dunkel bekleidet mit einem grauen/khakifarbenen T-Shirt.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell