Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenraub

Ratzeburg (ots)

12.03.2026 | Kreis Stormarn | 11.03.2026 - Bargteheide

Mittwochabend soll es in Bargteheide zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen sein. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und sucht nun Zeugen.

Am 11.03.2026 gegen 21:30 Uhr soll ein bislang noch unbekannter maskierter Tatverdächtiger eine Tankstelle in der Hamburger Straße in Bargteheide betreten und einen schusswaffenverdächtigen Gegenstand auf einen 41-jährigen Mitarbeiter gerichtet haben. Anschließend habe der Mann einen dreistelligen Bargeldbetrag geraubt und sei zu Fuß in unbekannte Richtung davongelaufen. Die umgehend alarmierten Polizeikräfte fahndeten mit Nachdruck nach dem flüchtigen Tatverdächtigen - bislang jedoch ohne Erfolg. Der maskierte Mann konnte folgendermaßen beschrieben werden: Er soll ca. 1,65 bis 1,75 m groß sein und eine helle Winterjacke mit einer Aufschrift auf der Kapuze sowie darunter eine graue Oberbekleidung getragen haben. Außerdem soll er mit einer hellen Sporthose und dunklen Arbeitshandschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die den Vorfall selbst oder Verdächtiges beobachtet haben, welches mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell