Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und verunfallte

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

13.03.2026 | Kreis Stormarn | 12.03.2026 - BAB 1 / Großhansdorf

Ein Fahrzeugführer sollte am gestrigen Tag auf der BAB 1 von Zivilbeamten des Zolls einer Kontrolle unterzogen werden. Der Smart-Fahrer habe sich durch Flucht entzogen, verunfallte jedoch in Großhansdorf. Nach einer Flucht zu Fuß konnte der Fahrer gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gestern Abend, gegen 21.30 Uhr, beabsichtige eine zivile Streifenwagenbesatzung des Zolls den Fahrer eines Smart, auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Lübeck, in Höhe des Rastplatzes Buddikate einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer soll sich dieser Kontrolle durch Flucht entzogen haben. So soll er zunächst die BAB 1 am Autobahnkreuz Bargteheide verlassen haben und über diverse Land- und Kreisstraßen gefahren sein. In der Ortschaft Großhansdorf verunfallte der Pkw und soll dabei in einem Zaun im Ihlendieksweg zum Stehen gekommen sein. Der Fahrzeugführer soll daraufhin seine Flucht weiter zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück fortgesetzt haben. Dort stellten die Zollbeamten gemeinsam mit hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelte sich um einen 30-jährigen Deutschen aus Hamburg.

Im Rahmen der Flucht soll der Tatverdächtige sich eines verdächtigen Gegenstandes entledigt haben, welcher aufgefunden wurde. Dabei soll es sich um eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel gehandelt haben, welche die Beamten umgehend sicherstellten.

Der Hamburger musste sich zunächst einer Blutprobenentnahme unterziehen, da Hinweise auf eine Beeinflussung durch einen Betäubungsmittelkonsum vorlagen. Anschließend wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zur Art und Menge der aufgefundenen Betäubungsmittel können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell