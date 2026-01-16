LPI-J: Drogen sichergestellt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Polizeibeamte haben am Donnerstagabend eine 33-Jährige in Kahla kontrolliert. Eine Beamtin durchsuchte die Frau und fand dabei drei kleine Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz. Nach einer ersten Überprüfung handelte es sich um das sogenannte Methamphetamin "Crystal". Die Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
