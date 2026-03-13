Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Über drei Tonnen zu schwer

Polizei stoppt überladenen Kleinlaster

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

13.03.2026 | Kreis Stormarn | 12.03.2026 - A1 / Barsbüttel

Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizeikräfte einen völlig überladenen LKW auf der A1 im Kreis Stormarn. Dem Fahrer droht nun ein hohes Bußgeld.

Am 12.03.2026 gegen 16:50 Uhr wählte ein besorgter Verkehrsteilnehmer den Notruf, da ihm auf der A1 in Fahrtrichtung Fehmarn zwischen dem Kreuz Hamburg Ost und der Anschlussstelle Barsbüttel ein Klein-LKW aufgefallen war, der augenscheinlich stark überladen gewesen sein soll. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den Kleinlaster fest und nahmen ihn genauer unter die Lupe. Schon ein Blick in die Ladepapiere machte deutlich: Die geladenen Stahlteile waren in der Summe viel zu schwer für den kleinen LKW, der lediglich ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen aufwies. Mittels Radlastwaagen stellten die Beamten das tatsächliche Gewicht fest und staunten hierbei nicht schlecht. Statt der erlaubten 3,5 Tonnen, war das Fahrzeug mit rund 6,6 Tonnen Gesamtgewicht unterwegs, was einer Überladung von etwa 88 Prozent entspricht. Ein derartiger Verstoß zieht ein Bußgeld von 235 Euro plus Verwaltungsgebühren nach sich. Die Kontrollkräfte untersagten dem 23-jährigen Fahrer aus Weißrussland die Weiterfahrt und nahmen, da er nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügte, eine Sicherheitsleistung ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell