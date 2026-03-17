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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

17.03.2026 | Kreis Stormarn | 16.03.2026 - Ammersbek OT Lottbek

Gestern soll es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße in Ammersbek, welches in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Hoisbüttel liegt, gekommen sein. Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 06.50 Uhr und 15.30 Uhr, gelangten unbekannten Täter über den Hausflur in das obere Stockwerk des Mehrfamilienhauses und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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