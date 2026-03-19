Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erinnerung: Einladung zur Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion "Sicher unterwegs"

Ratzeburg (ots)

19. März 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Wir möchten an die am Sonntag stattfindende Wiegeaktion "Sicher unterwegs" an den folgenden beiden Standorten erinnern:

Kreis Herzogtum-Lauenburg:

Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in 21493 Elmenhorst, An der Autobahn (BAB 24, Anschlussstelle Talkau)

Kreis Stormarn:

Betriebshof der Autobahnmeisterei Bad Oldesloe an der BAB1 im Kreuz Bargteheide, Hammoor, Hauptstraße L90

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6227842

Am Sonntag 22.März 2026 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr führen das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe und das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg eine Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen durch. Ziel ist es einen sicheren Start in die Campingsaison zu ermöglichen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten sich per Mail unter Frank.Gauglitz@polizei.landsh.de anzumelden.

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