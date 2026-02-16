Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Bus gelangt in den Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (13.02.2026) verursachte ein 41-jähriger Busfahrer auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Horn-Bad Meinberg einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Gegen 11:15 Uhr geriet der Bus kurz vor der Schmedisser Straße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug auf den Grünstreifen ausweichen musste. Beim Wiedereinscheren prallte der Bus gegen den Hyundai eines 36-jährigen Paderborners und schob diesen auf den davor befindlichen VW eines 53-jährigen Detmolders. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

