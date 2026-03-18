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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hinweis: Redaktioneller Fehler in der PKS 2025

Ratzeburg (ots)

18.03.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

In der heute veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Ratzeburg für das Jahr 2025 ist uns ein redaktioneller Fehler unterlaufen.

Im Bereich der Einzelnen Deliktsgruppen unter dem Punkt 3.5 Messerangriffe ist auf Seite 34 des veröffentlichten Dokumentes ein Kreisdiagramm dargestellt. Dort wurden die Zahlen im Bereich Körperverletzung und Raubdelikte vertauscht.

Richtig ist hier: 12,2 Prozent Raubdelikte und 34,4 Prozent Körperverletzung.

Wir werden umgehend eine Änderung der Darstellung veranlassen und bitten Sie den redaktionellen Fehler zu entschuldigen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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