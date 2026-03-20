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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Leichtkradfahrer schwerverletzt bei Unfall auf der A1

Ratzeburg (ots)

20.03.2026 | Kreis Stormarn | 19.03.2026 - BAB 1 / Braak

Gestern Nachmittag (19.03.2026), gegen 16.40 Uhr, kam es auf der A1 bei Braak, im Bereich der Anschlussstelle Stapelfeld zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Leichtkraftradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg ein 27-jähriger Spanier mit seinem Leichtkraftrad den rechten von drei Fahrstreifen. Im Bereich der Anschlussstelle Stapelfeld strebte er einen Fahrstreifenwechsel auf die mittlere Spur an, um anderen Verkehrsteilnehmern die Auffahrt auf die A1 besser zu ermöglichen. Dabei stieß der Hamburger Leichtkradfahrer seitlich gegen einen Skoda, welcher auf der Mittelfahrspur unterwegs war. Durch die Kollision verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 36-jährige Fahrer des Skoda aus Niedersachsen blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme und weiterführenden Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Hamburger Leichtkraftradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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