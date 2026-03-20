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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lauenburger Kanalbrücke mit Graffiti besprüht

Ratzeburg (ots)

20.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.03.2026 - Lauenburg

Heute Morgen, gegen 01.45 Uhr, führten Beamten der Polizeistation Lauenburg nach einem Zeugenhinweis eine Personenkontrolle im Kreuzungsbereich der B5 / B209 in Höhe der Hafenstraße bei zwei 17-jährigen Jugendlichen durch. Beide Jugendlichen sollen Farbanhaftungen an den Händen und an ihrer Bekleidung aufgewiesen haben.

In unmittelbarer Nähe stellten die Beamten an der Kanalbrücke dann frische Graffitis fest, direkt davor zudem vier Sprühdosen. Diese stellten die Einsatzkräfte sicher.

Die jugendlichen deutschen Tatverdächtigen aus Reinbek und dem Geesthachter Umland wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Sie werden sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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