Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Mehrfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

23.03.2026 | Kreis Stormarn | 22.03.2026 - Reinfeld

Sonntagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Reinfeld. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Gestern Abend, gegen 21.30 Uhr, kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Paul-von-Schoenaich-Straße in Reinfeld. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurden die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr über den Brandausbruch informiert. Die zu diesem Zeitpunkt noch im Haus befindlichen Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. Das Feuer breitete sich über das gesamte zweite Obergeschoss und den Dachstuhl aus. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die umgehend aufgenommenen Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Dennoch zerbarsten an Nachbargebäuden durch die Hitzeeinwirkung Fensterscheiben.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte zunächst den Brandort.

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