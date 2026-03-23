Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Achtung: Betrugsmasche beim Spendensammeln

Ratzeburg (ots)

23.03.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg - 19.03-20.03.2026

Letzte Woche am Donnerstag (19.03.2026) in Büchen sowie am Freitag (20.03.2026) in Elmenhorst (Stormarn) kam es jeweils zu einem Trickbetrug. Vor Supermärkten wurden die Geschädigten von angeblichen Spendensammlern angesprochen und um Hilfe für Kinder in Armut gebeten. Auffällig dabei: Die Spendenzahlung sollte nicht in bar, sondern per EC-Karte erfolgen. Dafür wurde ein mobiles Kartenlesegerät vorgehalten. Beide Geschädigten wollten einen Betrag von 20 Euro durch Abbuchung spenden. Wenig später bemerkten die Betroffenen, dass tatsächlich jedoch mehrere hundert Euro vom Konto abgebucht wurden.

Die Polizei bittet anlässlich der aktuellen Fälle erneut um Vorsicht. Geben Sie keine Kartendaten an fremde Personen weiter oder ihre Karte heraus. Lassen Sie niemanden mit Ihrer EC-Karte an einem Kartenlesegerät hantieren und überprüfen sie am Gerät stets die getätigten Eingaben. Lassen Sie sich einen Zahlungsbeleg aushändigen.

Sollten Sie im Nachhinein unrechtmäßige Abbuchungen und Kontobewegungen feststellen, melden Sie sich umgehend bei Ihrer zuständigen Polizei.

Bleiben Sie stets wachsam und skeptisch, spätestens wenn ihnen etwas merkwürdig vorkommt. Spendenwillige Personen sollten sich gut über die verschiedenen Möglichkeiten und Modalitäten informieren und diese kritisch hinterfragen, bevor sie eine Zahlung vornehmen.

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