Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zeugen nach möglichem Angriff auf Mann gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (19.3.2026) erhielten Polizisten Informationen zu einem möglichen Angriff auf einen Mann, der sich bereits am Dienstag, 17.3.2026, gegen 20.30 Uhr auf der Gottfried-Polysius-Straße in Neubeckum ereignet haben soll. Der 53-Jährige gab an, dass ihm ein Mann entgegengekommen sei. Dieser habe ihn ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Neubeckumer gestürzt sei. Hierbei sei sein Mobiltelefon zu Boden gefallen, welches entwendet worden sei. Ebenso seine Geldbörse, die er kurz darauf wenige Meter weiter ohne das Bargeld gefunden habe. Der unbekannte Tatverdächtige sei etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und rumänischem Phänotyps. Der Unbekannte sei in einen Pkw gestiegen und geflüchtet. Wer hat am Dienstagabend den Vorfall beobachtet oder kann hilfreiche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell