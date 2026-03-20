Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Grauen BMW 520 beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.3.2026, zwischen 18.00 Uhr und 19.55 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Front eines grauen BMW 520 der auf auf dem Parkstreifen der Lippborger Straße in Beckum stand. Außerdem stand wenige Meter weiter ein schwarzer Opel Corsa mit einem Heckschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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