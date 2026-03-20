PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Grauen BMW 520 beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.3.2026, zwischen 18.00 Uhr und 19.55 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Front eines grauen BMW 520 der auf auf dem Parkstreifen der Lippborger Straße in Beckum stand. Außerdem stand wenige Meter weiter ein schwarzer Opel Corsa mit einem Heckschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 08:23

    POL-WAF: Beckum. Gegen grauen Toyota Verso gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 18.3.2026, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Dalmerweg in Beckum gegen einen grauen Toyota Verso. Dabei wurde die Fahrertür des Autos beschädigt, das auf dem Parkplatz der Friedhofsgärtnerei stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 19:38

    POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß mit Rettungswagen - Vier Personen verletzt

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstag (19.03.2026, 17:25 Uhr) in Drensteinfurt vier Personen leicht verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Rettungswagens fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Landstraße 585 in Richtung Drensteinfurt und beabsichtigte, die Bundesstraße 58 zur Sendenhorster Straße hin zu überqueren. ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 08:58

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch ohne Beute

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 18.3.2026, zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Freytagstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter erbeuteten nichts und könnten möglicherweise gestört worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren