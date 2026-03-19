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POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß mit Rettungswagen - Vier Personen verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstag (19.03.2026, 17:25 Uhr) in Drensteinfurt vier Personen leicht verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Rettungswagens fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Landstraße 585 in Richtung Drensteinfurt und beabsichtigte, die Bundesstraße 58 zur Sendenhorster Straße hin zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 70-jährigen Fahrzeugführers aus Ahlen, der mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Ahlen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Rettungswagen auf die Seite geschleudert. Beide Fahrzeugführer und der Beifahrer im Rettungswagen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine Ersthelferin, die versuchte an die Personen im Rettungswagen zu gelangen, verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden wird auf 325.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Aufnahme des Verkehrsunfalls war die Bundesstraße 58 in Richtung Ahlen gesperrt.

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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