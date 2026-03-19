Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unfallverursacher fuhr gegen schwarze VW Beetle und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr auf der Hauptstraße in Neubeckum an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Beetle vorbei und beschädigte diesem am hinteren Radkasten auf der Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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