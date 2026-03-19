POL-WAF: Ahlen. Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, den 18.03.2026, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Ahlener mit einem Fahrrad die Straße Am Röteringshof in Ahlen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er verstarb.
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