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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Ahlener mit einem Fahrrad die Straße Am Röteringshof in Ahlen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er verstarb.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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