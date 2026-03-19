POL-WAF: Ahlen. Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 18.03.2026, um 17.35 Uhr kam es auf der L793 zwischen Alverskirchen und Wolbeck zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und eine weitere Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 81-jähriger Mann aus Sassenberg befuhr mit einem Mercedes die L793 aus Münster kommend in Fahrtrichtung Alverskirchen. Aus noch ...

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