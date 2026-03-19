Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch ohne Beute

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.3.2026, zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Freytagstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter erbeuteten nichts und könnten möglicherweise gestört worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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