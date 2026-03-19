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Polizei Warendorf

POL-WAF: Alverskirchen. Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, um 17.35 Uhr kam es auf der L793 zwischen Alverskirchen und Wolbeck zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und eine weitere Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein 81-jähriger Mann aus Sassenberg befuhr mit einem Mercedes die L793 aus Münster kommend in Fahrtrichtung Alverskirchen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf gerader Strecke plötzlich auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein in Gegenrichtung fahrender 58-jähriger Taxifahrer aus Münster versuchte noch, dem Mercedes auszuweichen. Trotzdem kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Der Taxifahrer und seine 64-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Münster) wurden durch die Kollision nicht verletzt. Ein hinter dem Taxi fahrender 48-jähriger Mann aus Münster konnte mit seinem VW Multivan nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der 81-jährige Mercedesfahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 48-jährige wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahme-Team aus Münster angefordert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten bis etwa 23.00 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 66.000 Euro geschätzt.

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Fax: 02581/600-129
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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