Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend des 26.02.2026 meldete eine 29-jährige einen Betrug zu ihrem Nachteil. Sie sei am Mittag von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter angerufen worden, welcher behauptete, sie sei von einem Hackerangriff betroffen. Hierdurch hätten die Hacker bereits Zugriff auf ihre Konten. Die Geschädigte gewährte deshalb dem Anrufer einen Fernzugriff auf ihr Handy über eine zuvor installierte App. Anschließend veranlasste sie auf Anweisung mehrere Zahlungen. Ihr entstand insgesamt ein Schaden von ca. 4.000 EUR. Die Polizei Schifferstadt weist daraufhin, dass PayPal-Mitarbeiter oder Bankmitarbeiter niemals in solchen Angelegenheiten telefonisch Kontakt zu ihren Kunden suchen. Außerdem sollten unter keinen Umständen unbekannte Apps auf einem Endgerät installiert werden oder gar fremden Personen der Fernzugriff auf Geräte gewährt werden.

