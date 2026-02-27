PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Illegales Kraftfahrzeugrennen

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr befanden sich mehrere Motorräder im Bereich Am Neuen Rheinhafen / Stockholmer Straße. Drei Motorräder sollten einer Kontrolle unterzogen werden, woraufhin diese stark beschleunigten und versuchten sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dabei erreichten die Motorräder innerorts nach abgelesenem Tacho Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Alle drei Motorräder konnten schließlich durch mehrere Streifen angehalten und kontrolliert werden. Bei den Fahrern handelte es sich um Männer im Alter von 22, 36 und 56 Jahren. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Fahrzeugrennen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

