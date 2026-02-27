Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr beobachteten Zeugen einen Unfall in der Ludwig-Uhland-Straße. Ein unbekannter PKW, vermutlich aus der Fahrzeugklasse Klein- oder Kompaktwagen, stieß beim Vorbeifahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW der Marke BMW. Der männliche Fahrer des unbekannten PKW hielt daraufhin kurz an, stieg aus und nahm den Schaden an dem BMW in Augenschein, stieg wieder in seinen PKW und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. An dem geparkten BMW entstand ein Schaden im hohen vierstelliger Bereich.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, unbekannten PKW oder dem Fahrer machen können, oder der Fahrer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell