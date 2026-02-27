PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr beobachteten Zeugen einen Unfall in der Ludwig-Uhland-Straße. Ein unbekannter PKW, vermutlich aus der Fahrzeugklasse Klein- oder Kompaktwagen, stieß beim Vorbeifahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW der Marke BMW. Der männliche Fahrer des unbekannten PKW hielt daraufhin kurz an, stieg aus und nahm den Schaden an dem BMW in Augenschein, stieg wieder in seinen PKW und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. An dem geparkten BMW entstand ein Schaden im hohen vierstelliger Bereich.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, unbekannten PKW oder dem Fahrer machen können, oder der Fahrer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:46

    POL-PDLU: Speyer - Illegales Kraftfahrzeugrennen

    Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr befanden sich mehrere Motorräder im Bereich Am Neuen Rheinhafen / Stockholmer Straße. Drei Motorräder sollten einer Kontrolle unterzogen werden, woraufhin diese stark beschleunigten und versuchten sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dabei erreichten die Motorräder innerorts nach abgelesenem Tacho Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h bei erlaubten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:46

    POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

    Speyer (ots) - Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife einen 63-jährigen PKW-Fahrer in der Josef-Schmitt-Straße. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Urintest des Mannes reagierte positiv auf THC und Kokain. Ihm wurde schließlich auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:45

    POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Mittwochabend, dem 25.02., in der Zeit zwischen 18:22 - 21:18 Uhr parkte eine 32-Jährige ihren blauen PKW der Marke BMW auf dem unteren Domparkplatz. Eine unbekannte Person zerkratze das Fahrzeug an der Fahrerseite über eine Länge von mehr als 1,6 Metern und verursachte damit einen vierstelligen Schaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder hinweise zu dem unbekannten Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren