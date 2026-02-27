POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) - Im Zeitraum vom 02.03.2026 bis zum 08.03.2026 wird durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt die erste Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2026 im gesamten Dienstbezirk durchgeführt. Zu den Schwerpunkten wird unter anderem die Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzungen gehören. Weiterhin werden Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt - sowohl im Hinblick auf den Konsum erlaubter und verbotener ...

