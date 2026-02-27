POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife einen 63-jährigen PKW-Fahrer in der Josef-Schmitt-Straße. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Urintest des Mannes reagierte positiv auf THC und Kokain. Ihm wurde schließlich auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.
