Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen grauen Toyota Verso gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.3.2026, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Dalmerweg in Beckum gegen einen grauen Toyota Verso. Dabei wurde die Fahrertür des Autos beschädigt, das auf dem Parkplatz der Friedhofsgärtnerei stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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