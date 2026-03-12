Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch Cemal Imbiss in der Werner-von-Siemens-Straße (10./11.03.2026)

Singen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Imbiss in der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Cemal Imbiss. Im Innern entwendeten sie aus einer unverschlossenen Kasse Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Imbisse in der Werner-von-Siemens-Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

