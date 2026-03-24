Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Abschlussmeldung: Einsatz diverse Rettungskräfte an Geesthachter Schule

Ratzeburg (ots)

24.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.03.2026 - Geesthacht

Heute Vormittag kam es gegen 10.10 Uhr zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an der Geesthachter Gemeinschaftsschule Alfred-Nobel in der Straße Neuer Krug.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Unbekannte im Bereich eines innenliegenden Sanitärraumes im 1.OG mutmaßlich Reizgas versprüht haben. Dies verteilte sich im Anschluss über das Treppenhaus und gelangte auch vereinzelt in Klassenräume. In der Folge klagten mehrere Personen über Symptome wie Atembeschwerden, Schwindel und Übelkeit.

Insgesamt erlitten 40 Schülerinnen und Schüler leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen. Alle Betroffenen wurde medizinisch noch vor Ort untersucht und versorgt.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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