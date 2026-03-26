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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Korb: Vorfahrt missachtet

Ein 75 Jahre alter Honda-Fahrer missachtete am Donnerstag kurz vor 8 Uhr in der Winnender Straße die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Audi-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die Audi-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Winterbach / Schorndorf: Mehrere Autos bei Unfällen auf der B29 beschädigt

Ein 23-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 6:40 Uhr die B29 von Schorndorf kommend in Richtung Waiblingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er zunächst einen neben ihm fahrenden Autofahrer, bemerkte diesen im letzten Moment doch noch und verriss anschließend sein Lenkrad, wodurch er ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitplanke prallte. Durch die Kollision mit der Mittelleitplanke wurde von dieser ein Teil abgerissen und auf die Fahrbahn in Richtung Aalen geschleudert. Eine Autofahrerin, die in Richtung Aalen unterwegs war, überfuhr das Metallteil, wodurch die Ölwanne ihres Pkw beschädigt wurde. Infolge der dadurch entstandenen Ölspur kam ein Autofahrer auf Höhe der Ausfahrt Schorndorf West auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Autofahrern. Am Ford des Unfallverursachers entstand Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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