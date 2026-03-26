Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 7:30 Uhr, und 16:20 Uhr wurde in der Straße "Im Wasserstall" auf der Höhe einer Arena ein geparkter BMW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 16:55 Uhr fuhr eine 29-jährige Skoda-Fahrerin von der K2665 nach links in die L1066 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 56-jährigen Ford-Fahrers. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden und in ein Klinikum gebracht werden mussten.

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