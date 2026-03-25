Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand auf Balkon & Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: Brand auf Balkon

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße zum Brand eines Blumenkübels. Hierdurch wurde die angrenzende Hauswand sowie Teile des Balkons beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Leutenbach war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Brandursache ist bisher noch unklar.

Schwaikheim: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr von einem Parkplatz auf die Dammstraße einfahren und übersah hierbei den Mazda einer 42 Jahre alten Autofahrerin. Diese Mazda-Fahrerin wurde beim Unfall verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell