Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in ein Geschäft
Schleiz (ots)
Im Zeitraum 28.02.2026, 15.00 Uhr bis 02.03.2026, 08.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft in Schleiz in der Oettersdorfer Straße ein. In den Räumlichkeiten wurden Türen aufgebrochen und die Innenräume durchsucht. Vermutlich entwendeten die Täter Bargeld. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,-Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Schleizer Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer: 0052696 entgegen. (Tel.: 03663 4310)
