Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Montagabend, gegen 21.35 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei in Schleiz, einen mutmaßlichen Verkehrsunfall zwischen Dittersdorf und Moßbach. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab der, mit der angetroffenen 30-jährigen Fahrerin des gemeldeten PKW, durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Am PKW wurden frische Unfallschäden festgestellt, die genaue Unfallstelle wird derzeit noch ermittelt. Im PKW der Frau befanden sich noch zwei Kleinkinder. Diese wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

