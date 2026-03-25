Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 0 Uhr, und Mittwoch, 9:35 Uhr wurde im Pamiersring durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Leitbake beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: E-Scooter kollidiert mit Linienbus - Zeugen gesucht

In der Reinthalerstraße übersah ein unbekannter E-Scooter-Fahrer am Mittwoch gegen 7:45 Uhr beim Einfahren in die Einmündung Reinthalerstraße/Frundsbergstraße einen Linienbus und kollidierte frontal mit diesem. Anschließend entfernte sich der E-Scooter-Lenker unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

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