Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vergessenes Essen - Brennender LKW - Reifen zerstört - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer übersehen

In der Wilhelmstraße fuhr am Dienstag gegen 19:40 Uhr eine 24-jährige Lenkerin eines Cupra rückwärts aus einem Grundstück aus. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-jährige Radfahrer leicht verletzt.

Aalen: Vergessenes Essen

Am Dienstag um 20:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand in der Bischof-Fischer-Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Wohnungsbesitzerin ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte und sich dieses entzündete. Es entstand kein Sachschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Aalen mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort.

Essingen: Reifen zerstört

An zwei PKW, die im Mühlweg geparkt war, wurde am Dienstag um 17:45 Uhr festgestellt, dass jeweils ein Reifen zerstochen wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstag und Dienstag wurde in der Bischof-Fischer-Straße ein Mercedes beschädigt, der dort am Straßenrand geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: Brennender LKW

Am Mittwoch um kurz vor 4 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen platzte ein Reifen am Sattelauflieger und fing Feuer. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde der Fahrer darauf aufmerksam gemacht. Der Fahrer durchquerte vollends den Agnesbergtunnel und hielt anschließend auf dem Standstreifen an. Zusammen wird weiteren Verkehrsteilnehmern versuchte er sofort das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang, da sich der Reifen immer wieder neu entfachte. Letztendlich wurde das Feuer durch die eintreffenden Feuerwehren Ebnat/Waldhausen und Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Für die Löscharbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden.

Adelmannsfelden: Unfall

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Ford-Lenkerin die L1072 von Bühler kommend in Fahrtrichtung Senzenberg. Als ein vor ihr fahrender 23-Jähriger seinen Audi abbremsen musste, erkannte sie dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision wurde der Ford auf einen davor verkehrsbedingt stehenden Skoda einer 35-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Essingen: Ladung verloren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor auf der B29 zwischen der Ausfahrt Hermannsfeld und Essingen Bahnhof einen Betonverteiler mit Holzstiel und fuhr im Anschluss einfach weiter, ohne sich um die herabgefallene Ladung zu kümmern. Ein 43-jähriger VW-Lenker fuhr kurze Zeit später über die verlorene Ladung und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Hinweise auf den flüchtigen Verkehrsteilnehmer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Rechberg: Diebstahl

In einer Jugendeinrichtung in der Staufeneckstraße wurden am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr im Erdgeschoß drei verschlossene Wohnräume gewaltsam aufgebrochen. Bislang konnte lediglich festgestellt werden, dass eine fast leere Parfumflasche entwendet wurde. Allerdings entstand an den Türen ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Ein 22-Jähriger parkte am Dienstagnachmittag seinen BMW auf einem Parkstreifen am Bahnhof. Als er nach ca. zwei Stunden zurückkam, stellte er fest, dass die beiden Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen waren. Im Laufe des Nachmittags kümmerte er sich um zwei Ersatzreifen und als er am Abend gegen 21:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich auch die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen wurden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Streitereien

Am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen in der Weißensteiner Straße/Waldstetter Brücke gemeldet, die aufeinander losgehen würden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Mann nach einem vorausgegangenen Streit einen 15-Jährigen und einen alkoholisierten 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Unbekannte soll einen stabilen Körperbau gehabt haben, außerdem soll er eine dunkle Weste, einen grauen Hoddie/Jacke und eine Mütze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

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